Рубль ускорил снижение к доллару и евро из-за угрозы новых санкций против РФ

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в среду вечером, рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне опасений введения новых санкций против России со стороны США.

Курс доллара США составил 63,09 руб. в 19:00, что на 49,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,49 руб., поднявшись на 53,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 51,55 копейки - до 67,78 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение к доллару и евро на вечерних торгах после появления новости о подготовке в США нового законопроекта о санкциях. Сенатор-республиканец Джон Баррассо представил законопроект, который предусматривает санкции в отношении газопровода Nord Stream 2, который должен связать Россию и Германию, сообщает в среду агентство Bloomberg.

В заявлении Баррассо говорится, что его законопроект призван повысить энергетическую безопасность членов НАТО за счет предоставления им энергоресурсов США.

Минфин в среду размещал ОФЗ серии 25083 в объеме 20 млрд рублей и ОФЗ серии 26224 на сумму также 20 млрд рублей. На аукционе по размещению бумаг серии 25083 со сроком погашения в декабре 2021 года спрос превысил предложение более чем в 2,6 раза, составив 52 млрд 885 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 99,2% от номинала, что соответствует доходности 7,4% годовых.

Серия 26224 со сроком погашения в мае 2029 года была размещена на общую сумму 20 млрд рублей при спросе 37 млрд 431 млн рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 1,9 раза. Цена отсечения была установлена на уровне 94,3722% от номинала, что соответствует доходности 7,82% годовых.

Цены на нефть возобновили повышения после первой негативной реакции на данные об увеличении коммерческих запасов нефти в США и росте ее добычи до рекордных 11 млн баррелей в сутки (б/с), цена Brent остается у минимальной отметки с апреля. Сентябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени подорожал на 0,22% - до $72,32 за баррель. Котировка фьючерса на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись к этому времени на 0,09% - до $67,22 за баррель.

Товарные запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе на 5,836 млн баррелей, свидетельствуют данные Управления по информации в области энергетики (EIA) американского Минэнерго. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение резервов нефти на 4,1 млн баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API), собирающий данные о запасах на добровольной основе, неожиданно сообщил, что объемы в нефтехранилищах США по итогам прошлой недели увеличились на 629 тыс. баррелей.

Вместе с тем, по данным Минэнерго, запасы бензина в США упали на 3,165 млн баррелей вместо ожидавшегося снижения на 700 тыс. баррелей. Резервы дистиллятов снизились на 371 тыс., тогда как Уолл-стрит прогнозировала их увеличение на почти 1,2 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе подскочила на 100 тыс. б/с и впервые достигла 11 млн б/с.

Экспорт нефти из США установил новый рекорд - 2,133 млн баррелей в сутки (б/с), что соответствует ожиданиям рынка. Нетто-импорт нефти в страну впервые опустился ниже 2 млн б/с, отмечает агентство Bloomberg.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, ключевым фактором снижения рубля в среду является распродажа на рынке ОФЗ. "Распродажи связаны с санкционными рисками, которые также выражается в росте CDS на Россию в пределах 4%. Это связано с риторикой Трампа и представителей американского истеблишмента. Помимо подешевевшей нефти и нового витка темы санкций давление на рынок оказывает крепнущий на заявлениях главы ФРС США доллар. Таким образом, ослабление рубля является закономерным, несмотря на удачное размещение ОФЗ и приближающийся пик налогового периода", - отмечает Т.Нигматуллин.

"В среду доллар продолжил развивать успех предыдущего дня и уже в первые часы торгов впервые за полторы недели поднялся выше 63 руб. В дальнейшем наступательный порыв американской валюты иссяк, однако доллар уверенно закрепился на достигнутых рубежах, консолидируясь в районе 63,1 руб./$1. Своим успехом американская валюта была обязана укреплению позиций на рынке Forex, где индекс доллара в дневные часы обновлял трехнедельный максимум, после чего, впрочем, последовала небольшая коррекция", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 июля на 46,54 копейки, до 62,9006 руб., и уменьшил курс евро на 10,82 копейки, до 73,1345 руб..

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в среду на 52,28 копейки по отношению ко вторнику и составил 62,9879 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени вырос на 53,25 копейки и составил 63,0226 руб.. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 615,473 млн, из которых $1 млрд 204,094 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 411,379 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 7,48 копейки, до 73,1923 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 среды увеличился на 9,57 копейки и составил 73,2903 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR675,069 млн, из которых EUR254,524 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR420,545 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов практически не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - также до 7,43% годовых. Ставка на срок 1 месяц не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметке 7,43% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 7,46% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего дня - 7,41% годовых.

"Условия российского денежно-кредитного рынка остаются напряженными. Спрос на рублевую ликвидность формируют преимущественно два фактора: стартовавший в понедельник налоговый период и компании, которым предстоит в ближайший месяц аккумулировать рубли для уплаты дивидендов. Спрос на рублевую ликвидность в перспективе ближайших двух недель будет высоким, что обусловит повышенный уровень краткосрочных процентных ставок. До конца июля пройдут наиболее крупные дивидендные выплаты. Остаток основных налоговых платежей, оставшихся к уплате в июле, мы оцениваем в 1,16 трлн рублей", - говорит аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев.