Американский сенатор представил законопроект о санкциях против "Северного потока 2"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец Джон Баррассо представил законопроект, который предусматривает санкции в отношении газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2), который должен связать Россию и Германию, сообщает в среду агентство Bloomberg.

В заявлении Баррассо говорится, что его законопроект призван повысить энергетическую безопасность членов НАТО за счет предоставления им энергоресурсов США.

Газопровод Nord Stream 2 пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две германские компании - BASF и Uniper.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что считает неприемлемым поток "трубопроводных долларов" из Европы в Россию, и критиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой. В марте компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в исключительной экономической зоне Германии.