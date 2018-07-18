ОПЕК+ уже в июле удастся нарастить добычу до исполнения сделки на 100%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Сделка ОПЕК+ в июне исполнена на 121%, говорится в пресс-релизе ОПЕК по итогам проведения первого заседания министерского комитета по мониторингу исполнения сделки в режиме телеконференции.

Комитет "рассмотрел рыночные условия в июле, так же, как и уровни добычи каждой страной в этом месяце, и был удовлетворен, что общее исполнение не будет отклоняться от 100-процентного уровня, который определен в качестве цели министрами ОПЕК+ на заседании 23 июня", говорится в сообщении.

"Комитет решил продолжать пристально мониторить условия на нефтяном рынке, чтобы повысить его стабильность в интересах производителей, потребителей и экономики в целом", - отмечается в пресс-релизе.

Комитет подтвердил свое намерение прилагать усилия для достижения общего уровня исполнения сделки "в размере не меньше, чем 100%".

Таким образом, комитет решил проводить ежемесячные встречи (очно или в режиме телеконференций) для более пристального мониторинга рынка, чтобы рекомендовать соответствующие ответные меры. Следующее заседание в режиме телеконференции пройдет 20 августа после заседания технического комитета, который состоится в тот же день.

Как сообщалось, в начале 2017 года вступило в силу соглашение, предусматривающее снижение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года. В июне 2018 года страны ОПЕК+ договорились о росте добычи нефти с июля 2018 года на 1 млн б/с до выхода на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти.