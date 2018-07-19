Рубль подешевел к доллару и евро на опасениях новых санкций против РФ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в четверг утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне роста рисков введения новых санкций против России со стороны США.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 63,03-63,14 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,14 руб. (+17,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро увеличился до 73,38 руб. (+4,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 11,51 копейки к уровню закрытия среды, до 67,43 рубля.

Доллар при этом оказался на 23,44 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 24,05 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте четверга на опасениях ввода против России новых санкций со стороны США, о чем накануне стало известно из публикаций зарубежной прессы. Американский сенатор-республиканец Марк Рубио и его коллега демократ Крис Ванг Холлен готовят законопроект, который позволит автоматически вводить санкции против любого государства, которое будет предпринимать попытки оказания влияния на выборные процессы в США, сообщила британская газета The Times.

Это, по ее мнению, позволит автоматически ужесточить санкции против России, поскольку высокопоставленные представители американских спецслужб уже заявили, что наблюдают попытки со стороны РФ вмешиваться в предстоящие в ноябре выборы в Конгресс США.

Дополнительное давление на курс рубля оказывает рост доллара на Forex, несмотря на то, что второе за неделю выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе не преподнесло рынку особых сюрпризов. Главный вывод, который участники рынка сделали из его речи и ответов на вопросы в Сенате: процентные ставки в США пока будут повышаться каждые три месяца. Прогноз для американской экономики остается достаточно позитивным, несмотря на неопределенности и риски, связанные с мировой торговой войной и фискальной политикой.

Американская экономика продолжает расти, однако потенциал ее подъема ограничен в связи с нехваткой квалифицированных кадров и повышением цен на сырье, следует из опубликованного обзора ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

При этом угроза масштабной торговой войны вызывает все больше опасений в США. Главный советник президента США Дональда Трампа по вопросам экономики Лоуренс Кадлоу обвинил председателя КНР Си Цзиньпина в затягивании переговоров, направленных на смягчение торговой конфронтации между двумя странами.

"Насколько нам известно, председатель Си на данный момент не хочет идти на сделку. Не думаю, что на данный момент у председателя Си есть намерения довести обсуждения до конца", - сказал Кадлоу на конференции CNBC Institutional Investor Delivering Alpha в Нью-Йорке.

По его словам, торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином застопорились, несмотря на сохранение хороших отношений и совместную работу в других сферах, в том числе по вопросу КНДР.

Цены на нефть эталонных марок в четверг слабо меняются, инвесторы пересматривают опубликованные накануне противоречивые данные о коммерческих запасах углеводородов и добыче нефти в США. В среду данные о резком сокращении американских запасов бензина поддержали рост рынка, но в четверг внимание трейдеров и аналитиков вернулось к увеличению запасов нефти и скачку ее добычи до рекордных 11 млн баррелей в сутки.

Товарные запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе на 5,836 млн баррелей, свидетельствуют данные управления по информации в области энергетики (EIA) американского Минэнерго, при прогнозном уменьшении на 4,1 млн баррелей.

Вместе с тем, по данным Минэнерго, запасы бензина в США упали на 3,165 млн баррелей вместо ожидавшегося снижения на 700 тыс. баррелей.

Сентябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевел на 0,21% - до $72,75 за баррель. Котировка WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,12% - до $67,67 за баррель. По итогам торгов в среду Brent и WTI подорожали на 1%.