Сбербанк начал выпускать карту "Мир" мгновенной выдачи

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк России начал эмитировать карту "Мир" мгновенной выдачи, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Карта МИР Momentum выпускается в рублях и обслуживается бесплатно.

"Это удобно в первую очередь для тех клиентов, которым нужно оперативно получить реквизиты карты "Мир" для зачисления заработной платы сотрудника бюджетной сферы, стипендии и пенсии. Например, при оформлении на работу или первом обращении в ПФР за пенсией или пособием", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось ранее, сотрудники бюджетных учреждений в России с 1 июля 2018 года должны получать зарплату на счета, к которым привязана карта "Мир". Также это правило относится к стипендиям учащихся. С 1 июля 2019 года пенсионные выплаты тоже будут перечисляться только на карту "Мир".