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Розничная торговля в России выросла в июне благодаря Чемпионату мира по футболу

Есть обновление от 12:59

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Прошедший в России Чемпионат мира по футболу позитивно повлиял на динамику розничной торговли, показатель вырос в июне.

"Рост оборота розничной торговли в июне ускорился до 3% г/г с 2,4% г/г месяцем ранее, что было связано как с активизацией потребительского спроса, так и с дополнительным позитивным эффектом от проведения чемпионата мира по футболу", - говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности. Июль 2018 года".

Накануне Росстат сообщил, что оборот розничной торговли в России в июле вырос на 3% по сравнению с июнем 2017 года, до 2 трлн 561,1 млрд рублей. Динамика оказалась выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (2,7%) и значительно ускорилась по сравнению с маем (2,4%). Кроме того, показатель за июнь оказался самым высоким с декабря прошлого года.

Наиболее заметным было ускорение роста в продовольственном сегменте: оборот розничной торговли продуктами питания, в том числе напитками, и табачными изделиями в июне увеличился на 3,2% после роста на 2% в мае.

Рост оборота непродовольственной розницы ускорился до 2,9% с 2,7%.

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Теги: ЧМ-2018, Минэкономразвития
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