Болельщики унесли одеял и подстаканников из бесплатных поездов на 1 млн рублей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Болельщики, которые воспользовались бесплатными поездами, нанесли железной дороге ущерб на миллион рублей, заявил генеральный директор транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 года Кирилл Поляков.

"Ущерб от воровства в бесплатных поездах болельщиков составил миллион рублей", - сказал он на пресс-конференции в четверг

Он пояснил, что пассажиры забирали с собой подстаканники, одеяла и другие вещи.

Бесплатные поезда курсировали между Москвой и городами-организаторами матчей ЧМ-2018. Для бесплатного проезда болельщикам было необходимо иметь билет на матч и паспорт болельщика ЧМ-2018 (FAN ID), а также зарегистрироваться на сайте tickets.transport2018.com.