Минкомсвязи покинули два замминистра

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Два заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций покинули ведомство. Свои должности оставили Дмитрий Алхазов и Рашид Исмаилов, следует из данных на сайте ведомства.

В пресс-службе Минкомсвязи подтвердили "Интерфаксу", что чиновники официально освобождены от своих обязанностей и покинули ведомство. "Соответствующие документы выпущены, но пока не опубликованы", - добавили в пресс-службе.

Таким образом, у главы Минкомсвязи Константина Носкова пока только пять заместителей. При этом на сайте больше нет информации о распределении тем между замами. В министерстве не стали это комментировать.

Алхазов курировал в Минкомсвязи телекоммуникационную отрасль, Исмаилов - международное сотрудничество. Ранее от должности был освобожден еще один заместитель из команды прежнего министра Николая Никифорова - отвечавший за развитие электронного правительства Алексей Козырев.

Источники "Интерфакса" в свою очередь сообщали, что кандидатом на должность замминистра, курирующего связь, является замглавы Роскомнадзора Олег Иванов. "Сейчас в министерстве обсуждается перераспределение полномочий, поэтому с уверенностью обозначить конкретные направления работы нового куратора связи нельзя", - рассказывал один из них.

В мае этого года Минкомсвязи было преобразовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций из министерства связи и массовых коммуникаций. Новым министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ стал экс-глава Аналитического центра при правительстве РФ Константин Носков.