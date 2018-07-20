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Туристы во время ЧМ-2018 оставили в России около 100 млрд рублей

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Туристы, которые приехали на матчи Чемпионата мира по футболу в России, потратили, по предварительным данным, около 100 млрд рублей, заявил председатель оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин.

"Есть предварительные подсчеты по городам, только Москве они принесли 1,7 млрд рублей. Сейчас готовятся цифры, общая сумма составляет примерно 100 млрд рублей", - сказал Сорокин на совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия 2018" в Калининграде.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица заработала на проведении Чемпионата мира по футболу около 13 млрд рублей.

В свою очередь заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина сообщила, что во время ЧМ туристы потратили в Москве 96,6 млрд рублей. При этом общие поступления в бюджеты всех уровней составили около 19 млрд рублей.

Расходы туристов в Москве за 2017 год составили 715 млрд рублей, отметили в мэрии.

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Теги: ЧМ-2018

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