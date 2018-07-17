Москва заработала на ЧМ по футболу около 13 млрд рублей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Москва заработала на проведении Чемпионата мира по футболу около 13 млрд рублей, заявил мэр города Сергей Собянин.

"Около 13 млрд рублей заработал бюджет города Москвы. С чем это сравнить? Стадион "Лужники" нам обошелся в 25 млрд рублей. Это на самом деле один из самых дешевых по стоимости стадионов в мире такого класса", - рассказал мэр Собянин в прямом эфире на телеканале "Россия-24" во вторник.

По его словам, таким образом, "Лужники" более чем наполовину окупились за счет турпотока во время мундиаля. Собянин отметил, что столицу за время Чемпионата мира по футболу посетили около 4 млн человек, в том числе более 2 млн иностранных туристов.

"Это много. С учетом того, что нас вообще в год 4,5-5 млн иностранных туристов посещает", - сказал мэр.

Ранее во вторник Собянин заявил, что проект благоустройства общественных пространств в Москве стал одним из самых окупаемых: город отбивает затраты за один-два года.