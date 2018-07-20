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Экономика

Рубль вырос к доллару и развернулся вниз к евро вечером в пятницу

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Доллар США снижается, евро развернулся вверх на Московской бирже в пятницу вечером, рубль лишь слегка меняется к бивалютной корзине после падения в предыдущие дни.

Курс доллара США составил 63,53 руб. в 19:00, что на 13,25 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,37 руб., поднявшись на 23,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 3,18 копейки - до 68,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилизировался к бивалютной корзине после падения в течение трех сессий подряд на фоне возобновления снижения котировок американской валюты на глобальном рынке после того, как президент США Дональд Трамп выразил разочарованность действиями Федеральной резервной системы (ФРС), отметив, что политика центробанка может подорвать экономический рост.

В интервью CNBC Трамп заявил, что не одобряет подъем базовой процентной ставки Федрезервом, несмотря на то, что он "поставил очень хорошего человека" во главе центробанка, имея в виду Джерома Пауэлла. "Я не испытываю радости", - отметил Трамп, говоря о повышениях ставки. "Каждый раз, когда мы идем вверх, ФРС хочет снова поднять ставку. Я действительно не испытываю радости в связи с этим. Тем не менее, я позволяю им делать то, что, как они считают, является правильным", - заявил Трамп.

Президент США в ходе интервью заявил также, что работа над организацией второй встречи в верхах США-РФ уже ведется. "Я всегда говорю, что она в работе", - сказал Трамп. Он отметил, что если его диалог с Владимиром Путиным не принесет результатов, то он станет "его злейшим врагом". "Я буду его худшим ночным кошмаром", - предупредил президент США. "Но я думаю, что на самом деле у нас все получится", - добавил он.

Нефтяной рынок проводит волатильную сессию в пятницу, колеблясь между снижением и ростом, и завершает неделю в минусе. Различные высказывания президента США Трампа, с одной стороны, усилили риски торговых войн, а с другой - обрушили доллар, что является позитивным фактором для сырьевых товаров. Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени поднялась на 0,43% - до $72,89 за баррель. Фьючерс на WTI с поставкой в сентябре подешевел к этому времени на 0,09% - до $68,18 за баррель. С начала этой недели Brent подешевела на 3%, WTI - на 2,7%.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на субботу и выходные на 21,42 копейки, до 63,4888 руб., и увеличил курс евро на 45,19 копейки, до 73,9327 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи увеличился в пятницу на 4,77 копейки по отношению к четвергу и составил 63,4428 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 3,6 копейки и составил 63,4616 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 78,366 млн, из которых $1 млрд 225,038 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 853,328 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 37,52 копейки, до 73,9034 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 пятницы увеличился на 43,65 копейки и составил 73,0679 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR474,904 млн, из которых EUR139,498 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR335,406 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок снизились на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,39% и 7,4% годовых соответственно. Ставки на сроки 1 и 3 месяца опустились на 2 б.п. - до 7,41% и 7,43% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего торгового дня - 7,41% годовых.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

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