Трамп сообщил о подготовке второй встречи с Путиным

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Работа над организацией второго саммита США-РФ уже ведется, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.

"Я всегда говорю, что она (встреча) в работе", - сказал Трамп.

Трамп подчеркнул, что у него сложились хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы очень хорошо поладили, факт в том, что мы очень хорошо поладили", - отметил Трамп.

Вместе с тем Трамп заявил, что если его диалог с Путиным не принесет результатов, то российский лидер станет "его злейшим врагом". "Я буду его худшим ночным кошмаром", - предупредил президент США.

"Но я думаю, что на самом деле у нас все получится", - добавил он.

Накануне Трамп написал в своем твиттере об огромном успехе саммита в Хельсинки, указав на желание встретиться вновь.