В мире

Трамп сообщил о подготовке второй встречи с Путиным

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Работа над организацией второго саммита США-РФ уже ведется, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.

"Я всегда говорю, что она (встреча) в работе", - сказал Трамп.

В миреПутин предложил Трампу рассмотреть идею о референдуме в ДонбассеПутин предложил Трампу рассмотреть идею о референдуме в ДонбассеЧитать подробнее

Трамп подчеркнул, что у него сложились хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы очень хорошо поладили, факт в том, что мы очень хорошо поладили", - отметил Трамп.

Вместе с тем Трамп заявил, что если его диалог с Путиным не принесет результатов, то российский лидер станет "его злейшим врагом". "Я буду его худшим ночным кошмаром", - предупредил президент США.

"Но я думаю, что на самом деле у нас все получится", - добавил он.

Накануне Трамп написал в своем твиттере об огромном успехе саммита в Хельсинки, указав на желание встретиться вновь.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

5 фотографий
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в ХельсинкиТрамп приехал на встречу с Путиным вместе с супругой Меланией, но после совместного фотографирования она покинула переговоры. Лидеры двух стран начали переговоры с обмена краткими приветствиями.Беседа президентов России и США прошла в Готическом зале. Американский лидер оказался по левую сторону, российский - по правую. Сначала президенты не стали обмениваться рукопожатием, поскольку встретились и пожали друг другу руки в другом зале, однако после своих кратких заявлений Трамп протянул руку и Путин ее пожал.Когда вступительные ремарки были произнесены, пресс-службы попросили журналистов покинуть помещение. Ни один из представителей СМИ не упустил шанса выкрикнуть вопрос в адрес президентов. При этом лидеры двух стран, несмотря на попытки журналистов задать им вопросы прямо в начале встречи, оставили эти вопросы без ответа. Дальше переговоры продолжились за закрытыми дверями.Жители Хельсинки подготовились к приезду лидеров
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в Хельсинки
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп

Новости по теме

В мире
Путин предложил Трампу рассмотреть идею о референдуме в ДонбассеПутин предложил Трампу рассмотреть идею о референдуме в Донбассе
Трамп попросил российского президента не говорить об этом предложении на пресс-конференции в ХельсинкиПодробнее
 Трамп назвал условие, при котором Путин может стать его злейшим врагомТрамп назвал условие, при котором Путин может стать его злейшим врагом
Ранее американский президент сообщил, что хорошо поладил со своим российским коллегойПодробнее
 Задержан один из двоих подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста ТенаЗадержан один из двоих подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Тена
Спортсмена смертельно ранили при попытке снять зеркала с его машиныПодробнее
 Госсекретарь США рассказал о целях, достигнутых в общении Путина и ТрампаГоссекретарь США рассказал о целях, достигнутых в общении Путина и Трампа
Дональд Трамп пытается сказать некоторым мировым лидерам, что они идут "плохим путем"Подробнее
США пригласили Путина посетить Вашингтон осеньюСША пригласили Путина посетить Вашингтон осенью
Приглашение сделано после американо-российского саммита в ХельсинкиПодробнее
 Трамп отклонил предложение Путина допросить американцевТрамп отклонил предложение Путина допросить американцев
На саммите в Хельсинки Путин предложил США допросить 11 американских граждан по делу БраудераПодробнее
 МИД РФ удивился принятым Японией поправкам в закон о "курильском вопросе"МИД РФ удивился принятым Японией поправкам в закон о "курильском вопросе"
Ведомство отметило, что поправки увязывают договоренность о совместной хоздеятельности с тезисом об "исконной принадлежности Японии" южных КурилПодробнее
 Бельгия закрыла аэропорты для взлета и посадки самолетов из-за сбояБельгия закрыла аэропорты для взлета и посадки самолетов из-за сбоя
Нарушена работа базы данных полетных плановПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 июля6 фото
19 июля
Фотохроника 19 июля
Фотохроника 18 июля6 фото
18 июля
Фотохроника 18 июля
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФСИН начала проверку после появления видеозаписи пыток в ярославской колонииВ РоссииИдея референдума в Донбассе не будет предполагать "крымского сценария"В миреЗадержан один из двоих подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста ТенаВ миреСША пригласили Путина посетить Вашингтон осеньюСпортСкончался раненный в потасовке казахстанский фигурист Денис ТенВ миреВ Лондоне опровергли выяснение имен отравителей Скрипаля

Трамп заявил, что готов ввести импортные пошлины на все китайские товары

Средний чек в системе tax free в дни ЧМ-2018 составил около 84 тыс. руб.

Меркель отказалась делиться своими планами на отпуск

МИД РФ выразил послу Греции протест по поводу антироссийских заявлений Афин

МИД РФ выразил послу Греции протест по поводу антироссийских заявлений АфинРанее МИД Греции обвинил Россию в неуважении к стране Подробнее

Постпред РФ при ЕС объяснил высылку российских дипломатов из Греции "внешним импульсом"

Харьковские власти обещали к вечеру исправить ошибки на памятнике Гурченко

Трамп упрекнул Германию в закупках газа у РФ и обращением за защитой к США

МЧС предупредило о надвигающейся на Москву и область грозе с градом

СПЧ обратился в СКР и Генпрокуратуру из-за видео с пытками в ярославской колонии

Более ста человек подключились к поискам пропавшего под Челябинском ребенка-инвалида

На стадионе "Волгоград арена" заявили об отсутствии новых протечек из-за дождя

Минобороны РФ получило 49 ракет "Калибр" за полгода

Эстония выслала в Россию сенегальца с "паспортом болельщика"

Второй опытный МС-21 прибыл из Иркутска в Жуковский для продолжения испытаний

Эксперт фонда Горчакова не поняла, почему ее обвинили в госизмене

МИД РФ прокомментировал информацию о референдуме в Донбассе

Comic Con в Сан-Диего

Comic Con в Сан-Диего10 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru