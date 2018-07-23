G20 предупредила о нарастающих рисках из-за напряженности в сфере торговли

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Министры финансов и главы центробанков стран "Группы двадцати" по итогам встречи, прошедшей на выходных в Аргентине, констатировали, что напряженность в мировой торговле создает новые риски для роста глобальной экономики.

"Рост стал в последнее время менее синхронным, риски ухудшения конъюнктуры в кратко- и среднесрочной перспективе выросли. Они включают в себя увеличивающуюся финансовую уязвимость, растущую напряженность в торговле и геополитике, глобальные дисбалансы, неравенство и слабость структурной базы роста, в особенности в ряде развитых экономик", - говорится в коммюнике встречи.

Участники встречи констатировали, что необходимо активизировать диалог, предпринимать меры для снижения этих рисков и укрепления доверия. В то же время конкретных договоренностей о том, как именно можно прийти к такому результату, на встрече достигнуто не было.

По итогам предыдущей встречи в марте представители G20 также заявляли о необходимости диалога в связи с односторонними действиями США, однако прогресса в разрешении торговых споров с тех пор не появилось, напротив, произошла эскалация торгового конфликта между США и КНР.

"Мировая торговля не может базироваться на законах джунглей, а одностороннее введение пошлин - это закон джунглей", - сказал журналистам министр финансов Франции Бруно Ле Мэр. Евросоюз, в частности, настаивает на отмене введенных США пошлин на сталь и алюминий.

Министры финансов стран "большой двадцатки" по итогам встречи призвали к прекращению нагнетания противоречий в области внешней торговли, которые могут вылиться в торговые войны и нанести серьезный вред мировой экономике.

В коммюнике по итогам совещания, прошедшего в столице Аргентины в минувшие выходные, отмечается, что "эскалация напряженности в сфере торговли и геополитики" несет в себе угрозу глобальному экономическому росту. В принятом итоговом документе подчеркивается необходимость "начала диалога и действий, направленных на минимизацию рисков и укрепление доверия".

Министр экономики Аргентины Николас Духовне отметил, что G20 не должна пострадать от разногласий между ее станами-участниками, противоречия должны разрешаться между странами на двухсторонней основе или в рамках ВТО.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил на пресс-конференции, что США готовы к переговорам с Китаем в отношении введенных Вашингтоном новых пошлин и требований США к Пекину снизить барьеры для доступа американских товаров на рынок КНР.

Мнучин настаивал, что действия администрации Дональда Трампа являются не протекционизмом, а попыткой сделать мировую торговлю более справедливой. В частности, США настаивают на снятии нетарифных барьеров в торговле. "Мы поддерживаем идею о том, что торговля важна для мировой экономики, но эта торговля должна вестись на условиях справедливости и взаимности", - заявил он.

Перед встречей МВФ констатировал, что действия США по введению дополнительных пошлин на экспортные товары - от китайской стали до немецких автомобилей - могут стать шоком для делового доверия, который приведет к сокращению глобального ВВП. В случае вступления в силу всех объявленных к настоящему времени тарифов темпы роста глобального ВВП в 2020 году будут на 0,1 процентный пункт (п.п.) ниже, чем ожидается в настоящее время, заявила глава МВФ Кристин Лагард.

Согласно оценкам МВФ, темпы роста США уже в следующем году могут быть на 0,8 п.п. хуже прогноза при развитии ситуации в глобальной торговле по худшему сценарию.

Азиатские emerging markets будут вторым регионом после США, по которому наиболее серьезно ударит рост протекционизма - темпы роста ВВП этого региона в 2020 году могут быть на 0,7 п.п. ниже, чем ожидается, полагают в МВФ.