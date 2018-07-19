В ЕС начали готовить ответные меры на случай новых пошлин со стороны США

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем в четверг заявила, что Евросоюз готовит список возможных мер в отношении США на случай, если Вашингтон введет импортные пошлины на европейские автомобили, сообщаетагентство Associated Press.

"Если США введут пошлины на импорт автомобилей, это будет очень неудачное решение", - сказала она журналистам в Брюсселе.

ЕС готовит "перечень балансирующих мер, о чем американские партнеры уведомлены", добавила Мальмстрем.

"Товарооборот между ЕС и США оценивается в $1 трлн в год. Евросоюз - крупнейший зарубежный инвестор в экономику США. На долю ЕС приходится 72% инвестиций в США", - напомнила еврокомиссар.

На следующей неделе Мальмстрем, а также председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер намерены встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

В июне 2018 года Трамп пообещал ввести новые пошлины в 20% на импорт автомобилей из ЕС.

Вопрос тарифов для автомобильного сектора будет поднят на слушаниях в министерстве торговли США в четверг, а также станет одним из приоритетных в ходе визита главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Белый дом, намеченного на 25 июля.