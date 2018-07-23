Акции "РусАла" и GDR En+ выросли в начале торгов более чем на 16%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Акции "РусАла" и GDR En+ выросли в начале торгов на Московской бирже более чем на 16% на новостях о возможном снятии с компаний американских санкций. Бумаги "РусАла" подорожали до 27,86 рубля за штуку (+16,6%), а депозитарные расписки на акции En+ - до 362 рубля за штуку (+16,4%).

В интервью агентству Reuters министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что "РусАл" направил в Минфин США свои предложения по поводу шагов, которые компания может предпринять с целью отмены санкций. "Не буду вдаваться в детали, каковы эти предложения и как мы к ним относимся, но да, если мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель", - сказал министр. "У нас не стоит цель лишить "РусАл" бизнеса", - отметил также Мнучин.

В начале апреля Минфин США ввел санкции в отношении ряда российских бизнесменов, руководителей крупных компаний и самих компаний, среди которых доминировали структуры Олега Дерипаски, в том числе "РусАл" и En+.