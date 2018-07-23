Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник плавным ростом большинства "голубых фишек" после нескольких дней активного падения благодаря как ожиданиям возможного снижения санкционного давления со стороны США, так и наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,35-0,4%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2255,75 пункта (+0,35%), индекс РТС - 1119,01 пункта (+0,4%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,3%.

Лидерами роста выступили акции "РусАла" (+16,6%) и GDR En+ (+16,4%) на новостях о возможном снятии с компаний американских санкций. В интервью агентству Рейтер министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что "РусАл" направил в Минфин США свои предложения в отношении шагов, которые компания может предпринять с целью отмены санкций. "Не буду вдаваться в детали, каковы эти предложения и где мы находимся в отношении этих предложений, но, да, если мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель", - сказал министр. "У нас не стоит цель лишить "РусАл" бизнеса", - отметил также С.Мнучин.

Прибавили в цене акции "Башнефти" (+1,3%), Сбербанка (+1% и +0,95% "префы"), "Мечела" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%), "Мосбиржи" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Вместе с тем слегка снизились бумаги "Магнита" (-0,2%), АК "АЛРОСА" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост российского рынка акций в начале торгов 23 июля связан как с появившимися признаками возможного ослабления санкций со стороны США.

Американские фондовые индексы завершили незначительным снижением торги в пятницу, инвесторы оценивали квартальную отчетность крупных компаний и новые заявления президента США Дональда Трампа, который в интервью телеканалу CNBC заявил о готовности ввести дополнительные пошлины на поставки товаров из КНР на сумму $500 млрд в год. Таким образом, с учетом ранее введенных пошлин дополнительными сборами может быть обложена практически вся китайская продукция, ввозимая в США. Кроме того, в этом интервью Трамп выразил разочарование действиями Федеральной резервной системы (ФРС), отметив, что повышение ставки Центробанком может подорвать экономический рост.