Рубль укрепился к доллару и евро после заметного падения на прошлой неделе

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине после заметного падения по итогам прошлой недели.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,28-63,4 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,39 руб. (-11,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро уменьшился до 74,28 руб. (-16,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 14 копеек к уровню закрытия пятницы, до 68,3 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,13 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 34,98 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов в понедельник после падения на прошлой неделе на опасениях возможного введения новых антироссийских санкций со стороны США. Поддержку рублю продолжает оказывать спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках подготовки к пику налогового периода июля, приходящегося на текущую неделю. Кроме того, участники рынка отыгрывают падение доллара на глобальном рынке после заявлений президента США Дональда Трампа о торговых отношениях с Китаем и о валютных курсах.

Трамп в интервью телеканалу CNBC заявил о готовности ввести дополнительные пошлины на поставки товаров из КНР на сумму $500 млрд в год. Таким образом, с учетом ранее введенных пошлин дополнительными сборами может быть обложена практически вся китайская продукция, ввозимая в США. Кроме того, позже в в своем твиттере Трамп обвинил ЕС (а также Китай) в манипулировании валютными курсами.

Цены на нефть слабо опускаются в ходе торгов в понедельник, инвесторы оценивают заявления властей США относительно Ирана и данные о числе действующих нефтедобывающих установок в США. Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени уменьшилась на 0,12% - до $72,98 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,29% - до $68,06 за баррель.