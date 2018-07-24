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Нефть Brent подешевела до $72,78 за баррель

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок во вторник продолжают снижение, наблюдавшееся накануне, рынок сконцентрировался на рисках увеличения предложения нефти, отодвинув споры лидеров США и Ирана на второй план.

Нарастающий торговый конфликт США и Китая грозит ослаблением спроса на энергоносители, тогда как целый ряд стран продолжает повышать производство нефти.

Сентябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени упал на $0,28 (0,38%) - до $72,78 за баррель.

Котировка WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 26 центов (0,38%) - до $67,63 за баррель.

Накануне WTI завершила торги на самой низкой отметке с 21 июня. По итогам торгов в понедельник Brent потеряла 1 цент (0,01%) и опустилась до $73,06 за баррель, а WTI подешевела на $0,37 (0,54%) - до $67,89 за баррель.

Заявления президента США Дональда Трампа, сделанные в минувшие выходные, "определенно добавляют новый слой неопределенности и волатильности", считает главный стратег JTD Energy Джон Дрисколл.

При этом Саудовская Аравия дала сигналы о том, что может воздержаться от повышения нефтедобычи до уровня максимальной загрузки мощностей.

Министр энергетики РФ Александр Новак провел в Москве в понедельник встречу с министром нефти Ирана Бижаном Зангане, обсудив работу ОПЕК и сотрудничество в энергетической сфере.

Инвесторы также ждут данных о коммерческих запасах нефти в США, которые, вероятно, сократились на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей.

Сентябрьские фьючерсы на нефть в Шанхае подорожали во вторник на 0,8%, до 494,4 юаня за баррель. В понедельник цена контракта упала на 0,6%.

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