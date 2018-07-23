Помпео пообещал продолжить давление для прекращения экспорта иранской нефти

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон намерен продолжить жесткое давление на Тегеран и призывает присоединиться к нему другие государства мира, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы продолжим выполнять обязательства по оказанию максимального давления на Иран, в первую очередь восстановлением санкций против банковского и энергетического секторов", - сказал он, выступая в библиотеке имени Рональда Рейгана.

Он призвал все государства мира присоединиться к оказываемому США давлению.

По его словам, США продолжат убеждать страны, импортирующие иранскую нефть, к 4 ноября прекратить закупки, чтобы довести экспорт Ираном нефти до нулевой отметки.

Госсекретарь предупредил, что "за этим последует еще больше (ограничений против Ирана - ИФ)".

Помпео обвинил иранские власти в поддержке терроризма, экспорте революции "по идеологическим мотивам", коррупции, развале национальной экономики, подавлении выступлений населения, что, по его словам, вызывает массовые протесты.

Он сказал: "Мы не боимся заняться режимом (Ирана - ИФ) на самом высоком уровне", не раскрыв, что он подразумевает под этим.

Госсекретарь также сообщил о расширении вещания американскими СМИ на Иран с выражением поддержки иранскому народу, чтобы тот знал, что "США вместе с ним".