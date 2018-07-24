Рубль снизился к доллару и вырос к евро на открытии торгов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Доллар США растет, евро снижается на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,08-63,15 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,13 руб./$1 (+6,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,58 руб./EUR1 (-17,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) сократилась на 4,44 копейки к уровню закрытия понедельника, до 67,83 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,57 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 54,61 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к бивалютной корзине на старте торгов вторника на фоне повышения доходности гособлигаций США. Индекс доллара ICE, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, вырос утром на 0,1%, до 94,5 пункта, пара "евро-доллар" подешевела на 0,12%, до $1,168 за евро.

Цены на нефть эталонных марок во вторник лишь слегка меняются после снижения накануне, рынок сконцентрировался на рисках увеличения предложения нефти, отодвинув споры лидеров США и Ирана на второй план. В понедельник WTI завершила торги на самой низкой отметке с 21 июня. Нарастающий торговый конфликт США и Китая грозит ослаблением спроса на энергоносители, тогда как целый ряд стран продолжает повышать производство нефти.

Сентябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени вырос на 0,01% - до $73,07 за баррель. Котировка WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на 0,1% - до $67,82 за баррель.

Саудовская Аравия дала сигналы о том, что может воздержаться от повышения нефтедобычи до уровня максимальной загрузки мощностей. В свою очередь, министр энергетики РФ Александр Новак провел в Москве в понедельник встречу с министром нефти Ирана Бижаном Зангане, обсудив работу ОПЕК и сотрудничество в энергетической сфере.

Инвесторы также ждут данных о коммерческих запасах нефти в США, которые, вероятно, сократились на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей.