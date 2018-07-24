В России за неделю зафиксирован рост безработицы

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 11 по 18 июля увеличилась на 0,4% и составила 696,7 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Как говорится в сообщении, поступившем во вторник в "Интерфакс", годом ранее этот показатель составлял 803 тыс. человек.

За неделю снижение численности безработных отмечено в 27 регионах, наибольшее - в Ямало-Ненецком автономном округе, Тамбовской и Калининградской областях, Камчатском крае, Республике Марий Эл и в Забайкальском крае. При этом в 54 регионах отмечен рост численности безработных. Наибольший отмечался в Еврейской автономной области, республиках Тыва, Хакасия, Чувашия, а также в Ленинградской, Сахалинской, Псковской, Смоленской, Тульской и Белгородской областях.

При этом не изменилась численность в Чукотском автономном округе, Кемеровской области, Карачаево-Черкесской республике, а также в Ингушетии.

Кроме того, по состоянию на 18 июля численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, составила 20,6 тыс. человек, еще 87 тыс. работников работали неполное рабочее время, 1,6 тыс. человек были отправлены в отпуска по соглашению сторон.

При этом, по оперативным данным, на 1 июля 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 0,9% от численности экономически активного населения (на 1 июля прошлого года этот показатель составлял 1,1%). На 18 июля количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,7 млн единиц.