Прогнозы россиян по вопросу роста или сохранения уровня безработицы разделились почти поровну

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Голоса россиян по вопросу о тенденциях развития рынка труда и безработицы в будущем году разделились практически поровну.

Как свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в четверг в "Интерфакс", 44% россиян считают, что в ближайшие 12 месяцев безработных станет больше. Среди возрастной группы 40-54 лет такого мнения придерживаются 49% респондентов, а среди опрошенных в возрасте 18-24 лет - 37%.

42% опрошенных полагают, что численность безработных сохранится на нынешнем уровне. Снижение уровня безработицы допускают 5% респондентов.

Опрос проведен 19 - 25 июля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.