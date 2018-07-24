"Ростех" вышел из капитала Yota Devices

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" завершила сделку по продаже своей доли в Yota Devices консорциуму во главе с китайской инвестиционной группой Trinity World Management, говорится в сообщении "Ростеха".

Госкорпорация получит за свой пакет в 25,1% денежные средства и "ликвидные ценные бумаги" на сумму более 3 млрд рублей. Вырученные от сделки средства "Ростех" планирует направить на развитие высокотехнологичных гражданских продуктов для российского бизнеса и государственного сектора.

"Структура сделки предполагает расчет в виде денежных средств и пакета акций China Baoli, дальнейшее участие госкорпорации в Yota Devices приобретет характер портфельной инвестиции. При этом "Ростех" сохранит за собой ключевые элементы технологии и возможность их использования в стратегически важных для госкорпорации направлениях", - говорится в пресс-релизе.

Yota Devices производит смартфоны Yota, первый был выпущен на рынок в 2013 году. Компания была создана в 2011 году путем выделения из интернет-провайдера ООО "Скартел" (бренд Yota). В 2016 году в состав акционеров Yota Devices вошла China Baoli Technologies, выкупив 30% акций у фонда Telconet бизнесменов Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна (у фонда осталось 34,9% в компании). Еще 10% Yota Devices китайцы выкупили у бывшего главы компании Владислава Мартынова в феврале 2018 года.

Как сообщалось, зарегистрированная на Британских Виргинских островах офшорная компания Trinity World Managment принадлежит миноритарному акционеру China Baoli Уинстону Си.