"Союзмультфильм" получит налоговые льготы от Москвы

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - ФГУП "ТПО "Киностудия "Союзмультфильм" присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта Москвы, что позволит ему пользоваться городскими налоговыми льготами.

Соответствующее решение принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник.

По поручению президента России Владимира Путина на базе киностудии "Союзмультфильм" будет создан анимационный технопарк "Дом российской анимации".

"Присвоение статуса инвестиционного приоритетного проекта является первым этапом исполнения поручения президента. Этот статус обеспечит снижение налоговой нагрузки по региональным налогам до 25% (льготы по земельному налогу, налогу на имущество, налогу на прибыль), что позволит "Союзмультфильму" направить дополнительные средства на модернизацию производственных площадей и в дальнейшем получить статус технопарка", - говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В частности, для резидентов будущего технопарка - независимых анимационных студий - будут созданы центры коллективного пользования профильным оборудованием и программным обеспечением.

Ожидается, что на базе модернизированного "Союзмультфильма" будет выпускаться не менее 200 минут отечественных мультфильмов в год.