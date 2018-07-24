США разрешили "РусАлу" беспошлинно ввозить один вид сплава

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минторг США предоставил структуре "РусАла" Rusal America исключение на ввоз одной из разновидностей алюминиевых сплавов, освободив данную продукцию от 10-процентной заградительной пошлины.

Речь идет о сплаве АА6005А (спецификация 14x236), используемом в основном в инженерно-строительных конструкциях, следует из решения Минторга (с текстом документа ознакомился "Интерфакс").

Это незначительные по меркам "РусАл" объемы: компания, пользуясь исключением, сможет беспошлинно ввезти в США 3 тыс. тонн сплава в течение года - до 19 июля 2019 года.

"Исключение предоставляется только на заявленный поставщиком объем металла в соответствии с заполненной формой на исключение. Исключение предоставляется на один год и вступает в силу с момента подписания документа", - говорится в решении Минторга, подписанном 19 июля.

Все остальные обращения "РусАла", по которым уже опубликованы решения, Минторг отклонил, отказав в выводе товаров из-под действия заградительных пошлин. Так, пошлина продолжит действовать, в том числе, на другие сплавы алюминия для строительной отрасли, первичный алюминиевый сплав для автомобилестроения, проводку для электротехнической отрасли, на алюминиевый прокат, чушки, слитки.

В марте CEO "РусАла" Александра Бурико сообщила журналистам, что компания рассматривает меры по освобождению всей реализуемой в США продукции от действия 10%-ных пошлин. "Мы работаем над возможными исключениями, и все необходимые запросы будут направляться в ближайшее время. Цель - защитить наших потребителей в Америке от дополнительной нагрузки в виде пошлин", - сказала она, напомнив, что примерно 10% продукции "РусАл" продает в США.

Согласно поданному в американский Минторг обращению Rusal America, в США наблюдается существенный дефицит алюминия. По оценке CRU, приведенной в материалах "РусАла", в период с 2015 по 2017 гг. спрос на алюминий в стране составлял около 5,4 млн тонн ежегодно. При этом, по прогнозам CRU, потребление металла в 2019 году составит уже 5,8 млн тонн. Местные алюминиевые компании на данный момент могут производить менее 1 млн тонн первичного алюминия в год. К 2019 году производственные мощности по выпуску алюминия в США смогут вырасти до 1,45 млн тонн. Таким образом, даже при увеличении производственных мощностей потребности в ввозе в стране алюминия составят 4,3 млн тонн.

"Американские алюминиевые заводы могли бы скорректировать свое производство и переключиться на выпуск необходимой продукции из первичного алюминия и, теоретически, они смогли бы лучше удовлетворять потребности рынка. Но это бы стало возможным за счет других видов алюминиевой продукции. В такой ситуации важно комплексно взглянуть на производственные мощности. При этом также необходимо отметить, что на американском рынке существуют определенные виды алюминиевых сплавов и алюминиевой продукции, которые вообще не производятся в США", - заявлял Rusal America в своем обращении в Минторг.

Спрос на алюминиевую заготовку (слитки), как первичную, так и вторичную, в США в период с 2015 по 2017 гг. "РусАл" оценивает в 2,475 млн тонн ежегодно при внутреннем производстве около 400 тыс. тонн.

Как сообщалось, указ президента США Дональда Трампа о введении пошлины на импорт на импорт алюминия в 10% и импорт стали в 25% вступил в силу 23 марта.