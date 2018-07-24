Экономика

Из бюджета выделят на третью полосу "Шереметьево" почти миллиард рублей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД) выделит 972,4 млн рублей на строительство третьей взлетно-посадочной полосы "Шереметьево".

Финансирование будет предоставлено в рамках агентского соглашения между госкорпорацией и подведомственным Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", свидетельствуют материалы системы "СПАРК-Маркетинг".

Решение о строительстве ВПП-3 "Шереметьево" было принято в 2009 году, объект планировалось сдать к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Но в конце 2016 года "Шереметьево" столкнулось с серьезным дефицитом средств на объекты федеральной собственности. Только на ВПП-3 не хватало, по разным оценкам, от 5 до 13 млрд руб. В июне 2017 года глава Минтранса РФ Максим Соколов (покинул пост в мае) заявлял, что в 2018 году дефицит составляет 7,5 млрд руб., но его планируется покрыть за счет средств ГК по ОрВД.

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Теги: Шереметьево

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