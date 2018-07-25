Иванка Трамп закроет свой бренд одежды

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Дочь президента США Иванка Трамп объявила, что закроет бизнес по производству одежды под своим именем, чтобы сконцентрироваться на работе в качестве специального советника Дональда Трампа, сообщает американская газета The Hill.

"Спустя 17 месяцев, проведенных в Вашингтоне (в качестве советника Д.Трампа - ИФ), я не могу сказать, когда я вернусь к ведению бизнеса и сделаю ли это вообще. Я точно знаю, что моя работа в ближайшем будущем будет сконцентрирована в Вашингтоне", - приводит издание слова Иванки Трамп.

При этом газета отмечает, что бизнес по производству одежды Трамп будет закрыт, а его сотрудники уже получили об этом уведомление.

В конце марта прошлого года стало известно, что Трамп станет официальным государственным служащим и будет работать в Белом доме на безвозмездной основе. Должность Иванки Трамп называется "специальный советник президента", ей выделен рабочий кабинет в Западном крыле Белого дома.

Дочь Трамп запустила модный бренд под своим именем в 2014 году. В 2016 году он приобрел широкую популярность во время избирательной кампании, однако затем стал предметом нападок противников Дональда Трампа. Так, его оппоненты призывали магазины бойкотировать одежду Иванки Трамп. Сети Nordstrom и Hudson's Bay перестали продавать продукцию ее фирмы, сославшись на низкий спрос.