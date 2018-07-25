Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-1,5%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду умеренным снижением цен большинства "голубых фишек" на фоне опасений объявления новых антироссийских санкций со стороны США после сделанных накануне заявлений Дональда Трампа; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-1,5%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2265,53 пунктов (-0,56%), индекс РТС - 1126,95 пункта (-1,47%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 2,1%.

В частности, снизились в цене акции Сбербанка (-2,1% и -2,1% "префы"), "Полюса" (-1,7%), "Мобильных ТелеСистем" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), ВТБ (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,4%), "Мечела" (-0,3%), "РусГидро" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,02%), "Татнефти" (-0,01%).

Вместе с тем слегка выросли в начале торгов бумаги "Мегафона" (+0,4%), "Трубной металлургической компании" (+0,4%), "Башнефти" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%) и "Газпром нефти" (+0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение российских акций в начале торгов 25 июля связано, прежде всего, с новой волной обвинений в адрес России со стороны Трампа о возможном вмешательстве в предстоящие осенью выборы в США, что несет в себе потенциальную угрозу объявления новых антироссийских санкций. Вместе с тем в течение дня ситуация на рынке акций РФ может стабилизироваться и не исключены даже осторожные покупки благодаря позитивной динамике мировых цен на нефть, полагают аналитики.

Президент США Трамп во вторник выразил обеспокоенность тем, что Россия может попытаться повлиять на предстоящие выборы в США, помогая при этом Демократической партии. "Учитывая тот факт, что ни один президент не был жестче по отношению к России, чем я, они будут очень яро выступать за демократов. Они определенно не хотят Трампа", - написал он в твиттере. В ноябре 2018 года в США пройдут так называемые промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов США.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду меняются без единой динамики. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка поднялся на 0,2%. Японский индикатор Nikkei вырос по итогам дня на 0,43%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:19 по московскому времени опустился на 0,03% после того, как его подъем по итогам предыдущих трех сессий стал максимальным более чем за два года. Между тем гонконгский Hang Seng прибавил 0,75%. Одним из лидеров роста котировок на бирже в Гонконге являются акции HSBC Holdings. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:34 МСК уменьшилось на 0,38%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 8:34 по Москве снизился на 0,33%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов в среду на новости о сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе. По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 3,16 млн баррелей, бензина - на 4,87 млн баррелей, дистиллятов - на 1,32 млн баррелей. Кроме того, поддержку рынку оказывают планы властей Китая по наращиванию госрасходов, что будет способствовать росту спроса на нефть, а также опасения относительно санкций США в отношении Ирана, которые могут привести к перебоям поставок топлива из этой страны.

На этом фоне сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:12 по московскому времени подорожали на 1,02% - до $74,19 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена увеличилась на 0,52% и составляла на закрытие $73,44 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь утром в среду выросли на 0,54% - до $68,89 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена повысилась на 0,93%, завершив торги на отметке $68,52 за баррель.