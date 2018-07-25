Прибыль Boeing во II кв. превзошла прогнозы

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, во втором квартале 2018 года увеличил прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка. Вместе с тем выручка подразделения гражданских самолетов Boeing Commercial Airplanes оказалась ниже ожиданий.

Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль в апреле-июне увеличилась на 26% - до $2,2 млрд, или $3,73 на акцию, с $1,75 млрд, или $2,87 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила $3,33 на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных Fact,Set, на уровне $3,25 на акцию.

Выручка выросла на 5% - с $23,05 млрд до $24,26 млрд (прогноз - $24,04 млрд).

За прошедший квартал компания увеличила поставки гражданских самолетов на 6% - до 194 единиц со 183 во втором квартале 2017 года. Выручка подразделения Boeing Commercial Airplanes повысилась на 1% - до $14,48 млрд. Его операционная прибыль подскочила при этом на 28%.

В апреле-июне Boeing Commercial Airplanes получила новые заказы на 239 самолетов, включая 91 широкофузеляжный авиалайнер. Общий объем невыполненных заказов составляет почти 5,9 тыс. самолетов стоимостью $416 млрд.

Подразделение, работающее в сфере оборонной, авиакосмической промышленности и безопасности, увеличило выручку на 9%, до $5,59 млрд, но сократило операционную прибыль на 15%. Сервисный бизнес Boeing повысил выручку на 15%, до $4,1 млрд.

Boeing подтвердил прогноз скорректированной прибыли на 2018 год на уровне $14,3-14,5 на акцию. Вместе с тем оценка выручки увеличена на $1 млрд, с $96 млрд - $98 млрд до $97 млрд - $99 млрд.

В 2018 году компания рассчитывает поставить клиентам от 810 до 815 пассажирских самолетов, несмотря на ряд проблем с поставками компонентов, включая двигатели.

Акции Boeing в ходе предварительных торгов в среду подешевели на 3,2%. С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 21,5%, превысив $208 млрд, тогда как фондовый индекс S&P 500 вырос на 5,5%.