Газ опустился на второе место в структуре доходов "НОВАТЭКа"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший независимый производитель газа в России "НОВАТЭК" во втором квартале текущего года лишь треть выручки (34%) получил от продажи газа, сообщает компания.
Максимальную долю выручки - 39% - принесла компании продажа продуктов переработки стабильного конденсата (в основном нафта), 14% - нефть, 7% - сжиженный углеводородный газ, 5% - стабильный газовый конденсат.
Годом ранее газ занимал доминирующее положение в доходах компании - 44%. За счет продажи продуктов переработки стабильного газоконденсата "НОВАТЭК" получил 32% доходов, нефть принесла 11% выручки, СУГ - 7% выручки, стабильный газоконденсат - 6%.
В предыдущем квартале "НОВАТЭК" генерировал половину выручки за счет продажи газа, а продукты переработки СГК принесли 27% доходов, нефть - 12%.