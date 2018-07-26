Газ опустился на второе место в структуре доходов "НОВАТЭКа"

Страховых обязательств хватит на возмещение затрат в лучшем случае 13% пострадавших, заявили в АТОР Подробнее

Третью полосу планировалось сдать к ЧМ-2018, но аэропорт столкнулся с серьезным дефицитом средств Подробнее

На третью полосу "Шереметьево" выделят почти миллиард рублей

Президент США считает, что Евросоюз не будет готов к такой сделке Подробнее

Трамп выразил готовность отказаться от пошлин на товары стран ЕС на взаимной основе

Для москвичей и жителей еще 22 крупных городов доставка будет бесплатной Подробнее

24 июля 10:18

Офис "Плеер.ру" не открылся для клиентов после проверки ФНС

Ритейлер электроники объяснил закрытие техническими работами с оборудованием Подробнее

23 июля 21:41

В Сбербанке оценили последствия от повышения ЦБ ставок по валютным депозитам

Повышение ставок фонда обязательных резервов может привести к оттоку валюты из банковской системы и дедолларизации Подробнее

21 июля 00:05

ВТО встала на сторону РФ в споре с Украиной о пошлинах на российский нитрат аммония

В Минэкономразвития отмечают, что это первая победа Москвы в споре со Всемирной торговой организацией Подробнее

20 июля 20:33

Александр Мамут вернулся к управлению Rambler

Руководивший Rambler Group Роман Линин успел проработать всего несколько месяцев Подробнее

19 июля 14:24

Госдума приняла закон, позволяющий ЦБ проводить обыски в банках

Новые полномочия проводить выездные проверки схожи с оперативно-розыскными мероприятиями Подробнее

18 июля 09:49

Биткойн вырос на 10%