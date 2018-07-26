Рынок акций РФ в четверг вновь вырос на закрытии торгов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг вновь продемонстрировал плавный рост, приближаясь к отметке 2300 пунктов по индексу МосБиржи; поддержку рынку оказывали растущие цены на нефть и европейские фондовые индексы.

К 18:50 индекс МосБиржи составил 2293,07 пункта (+0,45%), индекс РТС - 1148,79 пункта (+0,62%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,2%.

Лидерами повышения выступили акции "Магнита" (+5,7%) при значительном объеме торгов (4,17 млрд рублей) на фоне публикации финотчета компании за второй квартал по МСФО. Чистая прибыль ритейлера по МСФО во втором квартале 2018 года снизилась на 21,5% по сравнению с показателем за второй квартал прошлого года, до 10,362 млрд рублей. Результат оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (9,793 млрд рублей). EBITDA ритейлера сократилась на 15,1%, до 23,6 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 7,7% по сравнению с 9,6% годом ранее. Выручка "Магнита" выросла на 6,5%, до 306,701 млрд рублей.

Кроме того, подорожали акции "Распадской" (+2,2%), "ФСК ЕЭС" (+2,1%), "НОВАТЭКа" (+2,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,9%), ПАО "Полюс" (+1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,2%), "РусГидро" (+0,9%), "Татнефти" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Северстали" (+0,6%), "Мечела" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +1,1% "префы"), "Интер РАО" (+0,5%), "Россетей" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Башнефти" (+0,3%), "Мобильных Телесистем" (+0,2%).

Вместе с тем снизились в цене GDR En+ (-1,6%), а также акции Сбербанка (-1,7% и -1,5% "префы"), ВТБ (-0,8%), "РусАла" (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Газпрома" (-0,02%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост российских акций 26 июля был связан прежде всего с ростом мировых цен на нефть, а также с локальным затишьем в санкционной тематике. Поддержку также оказывала позитивная динамика европейских фондовых индексов, прибавляющих от 0,1% до 1,8%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в четверг составил 33,13 млрд рублей (из них 12,67 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

Вместе с тем американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в начале торгов в четверг - пиковый день квартальной отчетности крупнейших компаний США. Накануне Nasdaq завершил сессию на рекордно высокой отметке, а S&P 500 вышел из зоны коррекции. Цена акций Facebook Inc. рухнула на 18,6%, что эквивалентно потере более $120 млрд капитализации. Компания, обладающая довольно высоким удельным весом, утянула за собой в минус S&P 500 и Nasdaq, в расчет Dow Jones она не входит. Слабые прогнозы крупнейшей соцсети мира разочаровали инвесторов, несмотря на рост прибыли во втором квартале. Курс ценных бумаг ритейлера Supervalu взлетел на 65%. Американский дистрибьютор натуральных и органических продуктов питания United Natural Foods покупает Supervalu по цене $32,5 за акцию - на 67% больше котировок на закрытие торгов в среду.

Цены на нефть эталонных марок растут в четверг вечером на новостях о перебоях в поставках. В частности, Саудовская Аравия приостановила транспортировку нефти через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море после нападений йеменских повстанцев-хуситов на два танкера. На этом фоне сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по московскому времени подорожали на 0,78% - до $74,51 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь повысилась к этому времени на 0,49% - до $69,64 за баррель.