Йеменские повстанцы обстреляли саудовский танкер в Красном море

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Красном море саудовский танкер в среду подвергся обстрелу со стороны йеменских повстанцев-хуситов, сообщил представитель арабской коалиции в эфире саудовского телеканала Al Ekhbariya.

"Танкер стал целью атаки со стороны проиранских террористов-хуситов", - сказал он, подчеркнув, что судно получило минимальные повреждения.

"Нефтетанкер получил минимальные повреждения, однако хуситы были близки к тому, чтобы устроить экологическую катастрофу", - добавил он.

В сообщении не уточнялись название и размеры танкера.

Ранее сообщалось, что обстрелу подвергся корабль военно-морских сил Саудовской Аравии.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы Йемена.