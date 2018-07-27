BP купит сланцевые активы BHP в США за $10,5 млрд

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира BP Plc договорилась о покупке сланцевых активов в США у англо-австралийской группы BHP, самого большого горнодобывающего концерна мира.

Сумма сделки составляет $10,5 млрд, что делает ее крупнейшей для BP с 1999 года. Половина суммы будет выплачена в момент завершения сделки из текущих денежных резервов BP, остаток - шестью равными долями в течение полугода после ее завершения, говорится в пресс-релизе BP.

Таким образом, BP возвращается в Пермский бассейн, где сосредоточены основные объемы сланцевой нефти США, впервые с 2010 года: в периметр сделки входят 83 тыс. акров (33,6 тыс. га) в этом регионе. Восемь лет назад, вскоре после аварии на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, британская компания продала 405 тыс. акров в Пермском бассейне американской Apache Corp. за $3 млрд.

Сделка также включает 194 тыс. акров на месторождении Eagle Ford на юге Техаса и сопоставимые площади на Хейнсвиллском месторождении сланцевого газа на востоке Техаса и в Луизиане.

Разведанные запасы углеводородов на приобретаемых месторождениях составляют 4,6 млрд баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.), сделка увеличит добычу BP на 190 тыс. б.н.э. в сутки (б.н.э./с) и обеспечит ее рост на протяжении следующего десятилетия. В настоящее время компания производит в США около 744 тыс. б.н.э./с, в том числе 320 тыс. тыс. б.н.э./с в Мексиканском заливе, 109 тыс. тыс. б.н.э./с в Аляске и около 315 тыс. тыс. б.н.э./с в остальной материковой части Штатов.

В результате сделки целевой уровень свободного денежного потока BP в сегменте upstream (геологоразведка и добыча) будет повышен на $1 млрд, до $14-15 млрд в 2021 году. Синергетический эффект до учета налогов составит около $350 млн в год.

BHP собирается распределить прибыль от продажи активов среди акционеров, поскольку чистая задолженность близка к нижней границе целевого диапазона от $10 млрд до $15 млрд, говорится в пресс-релизе компании. "Мы подтвердим, каким образом и когда это произойдет, во время закрытия сделок", - сообщила BHP.

Ранее в этом году СМИ сообщали, что на эти активы BHP претендуют Royal Dutch Shell Plc и американская инвестфирма Blackstone, которые готовы были предложить $10 млрд.

BHP официально объявила о планах продажи операций по добыче сланцевой нефти и газа в августе 2017 года, отметив, что этот бизнес не является для компании основным, а также не соответствует ее долгосрочной стратегии.

BHP - крупнейшая в мире горнодобывающая компания, штат которой составляет порядка 40 тыс. человек. Компания занимается добычей и производством алюминия, энергетического и коксующегося угля, железной руды, меди, урана, никеля, серебра и марганца, а также работает в нефтегазовой отрасли.

Акции BHP подорожали на 2,1% на торгах в Сиднее в пятницу после объявления о сделке. С начала текущего года капитализация BHP увеличилась на 16,3%, до 173 млрд австралийских долларов ($128 млрд), BP - на 8%, до 113 млрд фунтов стерлингов ($148 млрд).