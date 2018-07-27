ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Рынок ожидал именно такого решения от ЦБ после достаточно "жесткого" сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП) на прошлом заседании в июне.

Банк России отмечает формирование тенденции возвращения инфляции к 4%, несмотря на ее нахождение ниже таргета в настоящее время.

ЦБ сохранил прогноз по инфляции, который ухудшил в июне на фоне объявленных налогово-бюджетных решений. Регулятор ожидает годовую инфляцию в 2018 году в 3,5-4%, временное превышение этим индексом 4% в 2019 году из-за увеличения НДС. "Годовые темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года", - добавляет регулятор.

Баланс рисков, по мнению Банка России, по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков. "Сохраняется неопределенность относительно степени влияния налоговых мер на инфляционные ожидания, а также неопределенность развития внешних условий", - подчеркивает ЦБ.

Переход к нейтральной денежно-кредитной политике, по мнению Банка России, наиболее вероятен в 2019 году.

ЦБ по итогам предыдущего заседания совета директоров в середине июня, оставив ставку неизменной, заявил о необходимости замедления перехода к нейтральной ДКП на фоне эффекта от налогово-бюджетных мер. До этого Банк России планировал завершить переход к нейтральной политике в 2018 году.

"С учетом влияния запланированных налогово-бюджетных мер на инфляцию и инфляционные ожидания потребуется некоторая степень жесткости денежно-кредитных условий, чтобы ограничить масштаб вторичных эффектов и стабилизировать годовую инфляцию вблизи 4% на прогнозном горизонте", - говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров 27 июля.

Регулятор отмечает, что денежно-кредитные условия близки к нейтральным, они уже практически не оказывают сдерживающего влияния на динамику кредита, спроса и инфляции. "Депозиты остаются привлекательными для населения при текущем уровне процентных ставок. Консервативный подход банков к отбору заемщиков, а также изменение с 1 сентября 2018 года коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам формируют условия для роста кредита, не создающего риски для ценовой и финансовой стабильности", - подчеркивает Банк России.

ЦБ по-прежнему прогнозирует рост ВПП РФ в 2018 году в интервале 1,5-2%.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 сентября 2018 года. Оно будет опорным, то есть будет сопровождаться пресс-конференцией председателя ЦБ и публикацией доклада о ДКП.