Банк России оценил вклад ЧМ-2018 в рост ВВП страны

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Проведение чемпионата мира по футболу внесло положительный вклад в годовой темп прироста ВВП РФ во втором квартале 2018 года - 0,1-0,2 процентного пункта, говорится в сообщении ЦБ РФ.

ЦБ сохраняет прогноз темпа экономического роста в 2018 году в интервале 1,5-2%. Это соответствует потенциальному росту российской экономики в условиях сохраняющихся структурных ограничений.

В пресс-релизе ЦБ отмечается, что обновленные данные Росстата отражают более уверенный рост экономики в 2017 году и в начале 2018 года, чем оценивалось ранее. Это существенно не меняет взгляд Банка России на влияние деловой активности на динамику инфляции, учитывая, что пересмотр данных в основном касается производства инвестиционных товаров.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%.