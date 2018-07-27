Выручка Apple в России в 2017 году превысила 150 млрд рублей

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Выручка ООО "Эппл Рус", "дочки" Apple Inc, через которую американская корпорация поставляет в РФ свою продукцию, в 2017 году составила 151,9 млрд рублей - это на 23% больше, чем в 2016 году.

Согласно бухгалтерскому отчету, размещенному в системе "СПАРК-Интерфакс", прибыль "Эппл Рус" от продаж по итогам 2017 года сократилась на 68%, до 2,26 млрд рублей. Доналоговая прибыль также сократилась - на 76%, до 2,1 млрд рублей.

Чистая прибыль снизилась на 80% и составила 1,28 млрд рублей.

Apple зарегистрировала "Эппл Рус" в декабре 2011 года. Российское ООО на 99,5% принадлежит нидерландской Apple Holding B.V., оставшиеся 0,5% - у ирландской Аpple Distribution International. В 2013 году корпорация перевела на "Эппл Рус" все контракты на поставки продукции контрагентам в РФ. До этого российские дистрибуторы закупали устройства Apple у ее зарубежных структур.

В июне 2013 года Apple открыла в России интернет-магазин Apple Online Store.