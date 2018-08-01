Экономика

Apple завершила III финансовый квартал с рекордной выручкой

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Apple Inc в третьем квартале 2018 финансового года увеличила чистую прибыль более чем на 32%, в том числе благодаря хорошим результатам в сегменте различных сервисов, включая магазин приложений App Store.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за квартал, который завершился 30 июня, составила $11,519 млрд, или $2,34 в расчете на акцию, по сравнению с $8,717 млрд, или $1,67 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла на 17% - до рекордных $53,265 млрд с $45,408 млрд. Темпы повышения показателя ускоряются седьмой квартал подряд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $2,16 на акцию при выручке в $52,3 млрд.

В минувшем квартале Apple продала 41,3 млн iPhone (рост менее чем на 1%). При этом продажи смартфонов вновь не оправдали ожиданий экспертов.

Тем не менее, выручка компании в данном сегменте подскочила на 20%, до $29,91 млрд, за счет повышения средней стоимости iPhone до $724. Средний прогноз аналитиков составлял $693.

Выручка в сегменте сервисов, включая App Store, взлетела на 31% - до $9,55 млрд. Ожидания экспертов находились в районе $9,2 млрд. На данный момент это второй по величине источник выручки компании после iPhone.

В прошедшем квартале Apple вернула акционерам почти $25 млрд, в том числе $20 млрд за счет выкупа собственных акций. Компания выплатит квартальные дивиденды в размере $0,73 на акцию.

Согласно прогнозу Apple, в четвертом финансовом квартале ее выручка будет находиться в диапазоне $60-62 млрд. Консенсус-прогноз для этого показателя составляет $59,5 млрд.

Котировки акций Apple на дополнительных торгах во вторник выросли более чем на 4% после опубликования отчетности. За последние 12 месяцев рыночная стоимость компании увеличилась на 28% и сейчас превышает $950 млрд.

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Теги: Apple

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