"Матч ТВ" снизил выручку, но почти вышел из убытка

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Выручка ООО "Национальный спортивный телеканал" (оператор канала "Матч ТВ") по РСБУ в 2017 году сократилась на 3,5% - до 12,59 млрд рублей с 13,04 млрд рублей в 2016 году, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Позапрошлый год был первым полноценным годом для телеканала, который начал работу с ноября 2015 года, поэтому по результатам 2016 года делать выводы о динамике выручки было нельзя (за 2015 год она составила 785,8 млн рублей).

"Четные" годы для российских спортивных медиа традиционно являются более успешными, чем "нечетные", из-за проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира или Европы по футболу.

Чистый убыток "Национального спортивного телеканала" в 2017 году составил 51 млн рублей по сравнению с 1,74 млрд рублей в 2016 году и 1,24 млрд в 2015 году.

"Матч ТВ" входит в "Газпром медиа" (группа Газпромбанка).