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МТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса на $750 млн

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" обратилось с иском в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) при Всемирном банке против Туркменистана после того, как ее 100% "дочка" "МТС Туркменистан" была вынуждена приостановить деятельность в этой стране.

Как говорится в сообщении МТС, общие убытки оператора еще не определены окончательно, однако предварительно оцениваются как минимум в $750 млн.

"МТС Туркменистан" приостановил оказание услуг сотовой связи своим абонентам 29 сентября 2017 года.

"МТС считает, что государство Туркменистан нарушило ее права как иностранного инвестора, закрепленные в Соглашении между правительствами Российской Федерации и Республикой Туркменистан о поощрении и взаимной защите инвестиций от 25 марта 2009 года, что в итоге привело к полной экспроприации инвестиций МТС в Туркменистане", - сообщает оператор.

Также компания отмечает, что предпринимает все необходимые усилия для разрешения спора путем переговоров и более шести месяцев назад официально уведомила правительство Туркменистана о намерении защищать свои права в судебном порядке, если стороны не придут к согласию. Судебное разбирательство МТС инициирует в связи с тем, что разногласия так и не были урегулированы.

МТС работала в Туркмении с 2006 года и до 2010 года была фактически монополистом на рынке мобильной связи в стране, обслуживала почти 2,5 млн абонентов, в то время как национальный оператор "Алтын Асыр" - только 0,5 млн.

В 2010 году "дочка" МТС прекратила работу из-за истечения срока действия соглашения акционеров с Минсвязи республики (предусматривало выплату Туркмении 20% чистой прибыли). МТС смогла возобновить работу в стране в 2012 году через новое юрлицо ("МТС Туркменистан") и на новых условиях - право на 30%-ное участие в чистой прибыли этой компании получила госкомпания "Туркментелеком".

В сентябре 2017 года "Туркментелеком" не продлил договор о сотрудничестве с оператором - это привело к отключению услуг международной и междугородней зоновой связи и услуг доступа в интернет. Сроки выданных разрешений на частоты у "дочки" МТС к тому моменту тоже истекли.

По итогам 2017 года МТС зафиксировала убыток от обесценения активов в Туркменистане в 3,2 млрд рублей.

В 2016 году МТС вышла из бизнеса в Узбекистане. Компания продала правительству 50,01% в операторе Universal Mobile Systems (UMS) за символический $1. Оператор столкнулся с антикоррупционным расследованием в стране, которое ведет Минюст США с 2014 года. Американские власти утверждают, что МТС и Vimpelcom Ltd.(который в 2016 году уже заплатил по итогам расследования $795 млн штрафа) использовали сеть подставных компаний и фальшивые консультационные контракты для многомиллионных взяток структурам, связанным с семьей президента Узбекистана, для выхода на телекоммуникационный рынок страны.

Сейчас, помимо РФ, МТС работает в Армении, Белоруссии и на Украине.

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Теги: МТС, Туркменистан
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