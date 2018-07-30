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Цена нефти Brent опустилась ниже $74,3 за баррель

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в ходе азиатских торгов в понедельник после пятничного падения на опасениях, что ОПЕК+ может увеличить нефтедобычу больше, чем ожидалось.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени снизилась на 2 цента (0,03%) - до $74,27 за баррель.

Сентябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 20 центов (0,29%) - до $68,89 за баррель.

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В пятницу котировка фьючерса на Brent опустилась на 25 центов (0,3%), до $74,29 за баррель, а WTI подешевела на 92 цента (1,3%), до $68,64 за баррель.

По итогам пяти сессий цены Brent и WTI выросли впервые за четыре недели - на 1,7% и 0,6% соответственно.

Министр энергетики РФ Александр Новак в пятницу не исключил, что на следующем министерском комитете ОПЕК+ стороны могут обсудить и увеличение нефтедобычи сверх 1 млн б/с.

"Может все обсуждаться, исходя из того, что будет к тому времени на рынке. Сейчас принято решение на один миллион баррелей пока до конца года. С тем условием, что мы в сентябре месяце посмотрим, как будет складываться баланс производства, потребления с учетом факторов в том числе и по Ливии, и добычи в других странах. Поэтому будем смотреть. У нас есть любые возможности, исходя из тех параметров, которые есть сегодня в соглашении", - сказал он, подчеркнув, что пока этот вопрос не обсуждается.

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Теги: нефть

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