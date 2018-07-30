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Сбербанк начнет выплаты вкладчикам Тагилбанка с 1 августа

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк стал победителем конкурса по выбору банка-агента для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, Тагилбанка (г.Нижний Тагил, Свердловская область), сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты вкладчикам кредитной организации Тагилбанк начнутся через Сбербанк с 1 августа", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Банк России 20 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Тагилбанка.

"Деятельность Тагилбанка на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Кроме того, регулятором установлено наличие на балансе кредитной организации имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости. Объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и, как следствие, реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков", - говорилось в сообщении регулятора.

Приказом ЦБ 20 июля в банк назначена временная администрация.

Тагилбанк - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения и предусматривает выплату возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Тагилбанк по итогам первого квартала 2018 года занимает 415-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 июля текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 409-е место в банковской системе РФ.

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Теги: Сбербанк, Тагилбанк

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