Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у Тагилбанка

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Тагилбанка (Нижний Тагил, Свердловская область) говорится в сообщении ЦБ.

"Деятельность Тагилбанка на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Кроме того регулятором установлено наличие на балансе кредитной организации имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости. Объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и, как следствие, реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков", - говорится в сообщении регулятора.

Приказом ЦБ 20 июля в банк назначена временная администрация.

Тагилбанк - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения и предусматривает выплату возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Тагилбанк по итогам первого квартала 2018 года занимает 415-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 июля текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 409-е место в банковской системе РФ.

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Теги: Тагилбанк

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