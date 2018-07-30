Рост акций АФК "Система" достиг 2,6% на корпоративных новостях

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Рост акций АФК "Система" в ходе торгов на Московской бирже достиг 2,6% (до 9,09 рубля за штуку) на новостях о том, что компания подписала соглашение с банком "Открытие", предусматривающее кредит в размере 15 млрд рублей без обеспечения со сроком погашения в 2021 году.

Используя этот кредит, а также 5 млрд рублей собственных средств, "Система" завершила погашение кредита на 40 млрд рублей, предоставленного Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Газпромбанком. Еще 20 млрд рублей были рефинансированы в первом квартале 2018 года за счет кредитной линии Сбербанка.

"Привлечение кредита банка "Открытие" позволяет снять залоговое обеспечение с принадлежащего АФК "Система" пакета акций ПАО "Детский мир" (52,099%), увеличить дюрацию долгового портфеля и сформировать более комфортный график погашения, а использование собственных средств для погашения кредита РФПИ/Газпромбанка способствует снижению долговой нагрузки", - отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК Владимир Травков, чьи слова приведены в пресс-релизе.

Кредит на 40 млрд рублей Газпромбанк и РФПИ предоставили АФК "Система" для исполнения обязательств по мировому соглашению корпорации с АНК "Башнефть , НК "Роснефть" и республикой Башкортостан. Кредит был предоставлен в феврале 2018 года на 180 дней.

Обязательства были погашены досрочно, сказано в сообщении РФПИ, который, по словам главы фонда Кирилла Дмитриева, был не только организатором кредита, но и "финансовым гарантом его исполнения". Досрочное погашение кредита свидетельствует, что цели урегулирования "достигнуты в полном объеме", приводит РФПИ слова Дмитриева.