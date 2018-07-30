Главные новости
В РоссииПатриарх назначил и.о. гендиректора "Софрино" после увольнения ПархаеваВ РоссииКПРФ переформулирует вопрос для референдума об изменении пенсионного возрастаВ миреЭкс-посол США Макфол заявил о крахе своей научной карьеры из-за российских санкций
Экономика

Рост акций АФК "Система" достиг 2,6% на корпоративных новостях

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Рост акций АФК "Система" в ходе торгов на Московской бирже достиг 2,6% (до 9,09 рубля за штуку) на новостях о том, что компания подписала соглашение с банком "Открытие", предусматривающее кредит в размере 15 млрд рублей без обеспечения со сроком погашения в 2021 году.

Используя этот кредит, а также 5 млрд рублей собственных средств, "Система" завершила погашение кредита на 40 млрд рублей, предоставленного Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Газпромбанком. Еще 20 млрд рублей были рефинансированы в первом квартале 2018 года за счет кредитной линии Сбербанка.

"Привлечение кредита банка "Открытие" позволяет снять залоговое обеспечение с принадлежащего АФК "Система" пакета акций ПАО "Детский мир" (52,099%), увеличить дюрацию долгового портфеля и сформировать более комфортный график погашения, а использование собственных средств для погашения кредита РФПИ/Газпромбанка способствует снижению долговой нагрузки", - отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК Владимир Травков, чьи слова приведены в пресс-релизе.

Кредит на 40 млрд рублей Газпромбанк и РФПИ предоставили АФК "Система" для исполнения обязательств по мировому соглашению корпорации с АНК "Башнефть , НК "Роснефть" и республикой Башкортостан. Кредит был предоставлен в феврале 2018 года на 180 дней.

Обязательства были погашены досрочно, сказано в сообщении РФПИ, который, по словам главы фонда Кирилла Дмитриева, был не только организатором кредита, но и "финансовым гарантом его исполнения". Досрочное погашение кредита свидетельствует, что цели урегулирования "достигнуты в полном объеме", приводит РФПИ слова Дмитриева.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Московская биржа, АФК Система, Открытие

Новости по теме

Экономика
АФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублейАФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублей
Инвестиционная компания благодаря этому высвободила из залога контрольный пакет "Детского мира"Подробнее
 Программа льготного автокредитования в России продлена до 2020 годаПрограмма льготного автокредитования в России продлена до 2020 года
Скидка для жителей Дальнего Востока увеличена до 25%Подробнее
 Совет Федерации одобрил закон о повышении НДССовет Федерации одобрил закон о повышении НДС
Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение налога на 2% приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в годПодробнее
 МТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млнМТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млн
Российский оператор сотовой связи утверждает, что вынужденно приостановил деятельность в этой странеПодробнее
ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
Банк России также сохранил прогноз инфляции на 2018 год на уровне 3,5-4%Подробнее
 Amazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 разAmazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 раз
Показатель превысил $2 млрд - впервые в истории компанииПодробнее
 Капитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрдКапитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрд
Это произошло на фоне отчета о предстоящем замедлении темпов роста выручки и росте регулятивного давленияПодробнее
 AliExpress начнет продавать в России крупную бытовую техникуAliExpress начнет продавать в России крупную бытовую технику
Для москвичей и жителей еще 22 крупных городов доставка будет бесплатнойПодробнее
 Трамп выразил готовность отказаться от пошлин на товары стран ЕС на взаимной основеТрамп выразил готовность отказаться от пошлин на товары стран ЕС на взаимной основе
Президент США считает, что Евросоюз не будет готов к такой сделкеПодробнее
 На третью полосу "Шереметьево" выделят почти миллиард рублейНа третью полосу "Шереметьево" выделят почти миллиард рублей
Третью полосу планировалось сдать к ЧМ-2018, но аэропорт столкнулся с серьезным дефицитом средствПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"
День ВМФ в России8 фото
29 июля
День ВМФ в России
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПатриарх назначил и.о. гендиректора "Софрино" после увольнения ПархаеваВ РоссииКПРФ переформулирует вопрос для референдума об изменении пенсионного возрастаВ миреЭкс-посол США Макфол заявил о крахе своей научной карьеры из-за российских санкцийЭкономикаПрограмма льготного автокредитования в России продлена до 2020 годаВ миреСпециалисты не смогли выяснить причину исчезновения малайзийского "Боинга" В миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 30 июля

Суд в Салониках удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче Винника

Суд в Салониках удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче Винника

ВТО не нашла нарушений по иску Украины об ограничениях поставок в РФ вагонов и стрелок

"Победа" собралась расширить авиапарк за счет 30 Boeing-737MAX8

В Гидрометцентре заявили о кульминации лета в Москве

Власти Литвы рекомендовали не пользоваться Yandex.Taxi из-за риска сбора данных

Суд наложил арест на активы и счета 24 компаний по делу братьев Магомедовых

Суд наложил арест на активы и счета 24 компаний по делу братьев МагомедовыхСреди названных на заседании компаний оказались четыре предприятия группы "Fesco" Подробнее

"Объединенная зерновая компания" стала потерпевшей стороной по делу братьев Магомедовых

Медведев открыл скоростное морское сообщение между Севастополем и Ялтой

Рост акций АФК "Система" достиг 2,6% на корпоративных новостях

Большинство россиян назвали итоги ЧМ-2018 для сборной России максимальными или выше ожиданий

Посольство США сочло преднамеренным наезд в Таджикистане на иностранных велосипедистов

Рособрнадзор назначил проверку в Европейском университете в Петербурге

Дипломаты спустили британский флаг у здания генконсульства в Петербурге

Путин подписал закон, разрешающий ЦБ проводить обыски в банках

Украинский институт национальной памяти потребовал демонтировать мозаики с Лениным и Сталиным

Под Воронежем катер наехал на купавшегося мужчину

Суд пересмотрит приговор фигуранту "дела Гайзера" Москвину

АФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублей

АФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублейИнвестиционная компания благодаря этому высвободила из залога контрольный пакет "Детского мира" Подробнее

В обитаемый отсек японского модуля МКС попала вода

В Омске возбудили дело после падения пятерых рабочих на предприятии "Транснефти"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru