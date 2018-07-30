Экономика Спор "Роснефти" и АФК "Система"

АФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублей

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Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - АФК "Система" подписала соглашение с банком "Открытие", в рамках которого привлекла кредит в размере 15 млрд рублей без обеспечения со сроком погашения в 2021 году, сообщила корпорация.

Используя этот кредит, а также 5 млрд рублей собственных средств, "Система" завершила погашение кредита на 40 млрд рублей, предоставленного Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Газпромбанком. Еще 20 млрд рублей были рефинансированы в I квартале 2018 года за счет кредитной линии Сбербанка.

"Привлечение кредита банка "Открытие" позволяет снять залоговое обеспечение с принадлежащего АФК "Система" пакета акций ПАО "Детский мир" (52,099%)", - отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК Владимир Травков, чьи слова приведены в пресс-релизе.

Кредит на 40 млрд рублей Газпромбанк и РФПИ предоставили АФК "Система" для исполнения обязательств по мировому соглашению корпорации с АНК "Башнефть", НК "Роснефть" и Республикой Башкортостан. Кредит был предоставлен в феврале 2018 года на 180 дней.

Обязательства были погашены досрочно, сказано в сообщении РФПИ, который, по словам главы фонда Кирилла Дмитриева, был не только организатором кредита, но и "финансовым гарантом его исполнения". Досрочное погашение кредита свидетельствует, что цели урегулирования "достигнуты в полном объеме", приводит РФПИ слова Дмитриева.

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Мировое соглашение АФК "Система" и "Роснефть" заключили в конце 2017 г., по его условиям "Система" обязалась до 30 марта 2018 г. выплатить "Башнефти" 100 млрд рублей. Соглашение предусматривало поэтапное перечисление АФК на счета "Башнефти" 100 млрд рублей по схеме "20+40+40", в том числе за счет привлеченных средств в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и Сбербанке.

Из-за необходимости расплачиваться с "Роснефтью" в 2017 году финансовые обязательства АФК "Система" выросли на 70,3% - до 227 млрд рублей.

Ранее корпорация сообщала, что нацелена в текущем году на сокращение долговой нагрузки до 160-190 млрд руб. на конец 2018 г. и до менее чем 150 млрд руб. к концу второго квартала 2019 г.

В банке "Открытие" рассчитывают, что сотрудничество с АФК "Система" в дальнейшем станет долгосрочным. "Мы готовы к дальнейшей реализации совместных проектов в сфере финансирования текущей и инвестиционной деятельности компании, а также работы на рынках капитала", - отметила заместитель директора департамента по работе с клиентами корпоративного-инвестиционного блока банка "Открытие" Екатерина Чиркова.

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Теги: АФК Система, РФПИ, Газпромбанк, Открытие

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