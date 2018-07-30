Caterpillar во 2-м квартале увеличила прибыль в два раза

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль американской компании Caterpillar, крупнейшего в мире производителя дорожно-строительного и горного оборудования, во 2-м квартале 2018 года выросла в 2,1 раза - до $1,71 млрд, или $2,82 на акцию, с $802 млн, или $1,35 на акцию, за аналогичный период 2017 года.

Как говорится в отчетности компании, скорректированная прибыль выросла в два раза и составила $2,97 на акцию.

Квартальная выручка Caterpillar выросла на 24% - с $11,3 млрд до $14 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль Caterpillar на уровне $2,75 на акцию при выручке в $14 млрд.

В сегменте транспортного оборудования и техники для энергетической отрасли выручка компании увеличилась на 20%, до $5,72 млрд. Выручка от поставок строительного оборудования подскочила на 24%, до $6,17 млрд.

Руководство компании повысило оценку прибыли в расчете на акцию по итогам 2018 года до $11-12 вместо ожидавшихся ранее $10,25-11,25. Также с 1 января 2019 года одобрена бессрочная программа выкупа акций на $10 млрд.

Между тем в сообщении компании отмечается, что недавно введенные пошлины на импорт различной продукции в США приведут к повышению ее расходов во втором полугодии на $100-200 млн.

С начала года капитализация компании снизилась на 9,5% и составляет $85,24 млрд.

Caterpillar, основанная в 1925 году, является мировым лидером в производстве строительного и горного оборудования, двигателей, работающих на природном газе и дизельном топливе, а также промышленных турбин и дизель-электрических локомотивов. Продукция компании, продающаяся под 19 брендами, реализуется через 172 дилеров в 190 странах мира.