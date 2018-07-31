Компании из списка правительства освободят от штрафов за нерепатриацию валютной выручки

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ разослал на согласование ведомств поправки в законопроект о либерализации валютного регулирования, которые предполагают создание специального списка правительства. Компании из этого списка освобождаются от штрафов за нерепатриацию валютной выручки, максимум, что им грозит - предупреждение.

Поправки в законопроект, с которыми ознакомился "Интерфакс", были подготовлены по итогам состоявшегося в конце июля совещания у первого вице-премьера Антона Силуанова и направлены на согласование в ЦБ РФ, ФНС, ФТС, Минэкономразвития и другие ведомства.

В настоящее время от штрафов за нерепатриацию валютной выручки освобождены только компании, подпавшие под санкции (соответствующий закон был подписан президентом в понедельник). Процедура подтверждения достаточно громоздкая: санкционные компании должны направить заявление в ФНС, которая по согласованию с Минфином утвердит специальный перечень, при этом компания должна представить документ о включении в санкционные списки с данными страны или организации, которая ввела санкции.

Для дальнейшей либерализации валютного законодательства правительство 24 июля внесло в Госдуму законопроект, который упрощает процедуру уже для всех участников рынка. Так, для всех компаний предложено ввести grace period - если нарушение сроков возврата валютной выручки происходит в течение 30 календарных дней после закрытия контракта, то санкции не применяются. Кроме того, правительство предложило снизить для всех компаний одну из составляющих штрафа, который рассчитывается от размера незачисленной суммы - с действующих 75-100% до уровня от 5% до 30%. При этом сумма штрафа в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы зачисленных с нарушением средств за каждый день просрочки осталась.

Одновременно с этим в законопроект было введено новое понятие "профессиональный участник внешнеэкономической деятельности". По замыслу авторов законопроекта, компании включаются в данный перечень в порядке, установленном правительством. Для них убираются штрафы, рассчитанные исходя из ключевой ставки ЦБ, а штрафы, рассчитанные от незачисленной суммы, предлагается сделать еще ниже, чем для других участников рынка - от 3% до 5% от размера суммы, либо компании могли ограничиться предупреждением.

В отправленных на согласование поправках Минфина в этот законопроект предлагается ограничить административную ответственность для компаний, включенных в перечень правительства, только предупреждением, убрав любые виды штрафов. В итоге правительство получит возможность в оперативном режиме включать в перечень компании, которые не будут подвергаться финансовым санкциям за нерепатриацию выручки.

Одновременно Минфин предлагает отменить административную ответственность за несвоевременное представление резидентами уполномоченным банкам форм учета и отчетности по валютным операциям, за нарушение установленного порядка предоставления подтверждающих документов и информации по валютным операциям.