Главные новости
В РоссииДвижение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановленоВ миреЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в КрымВ РоссииСестры, обвиняемые в убийстве отца, рассказали об угрозах расправы от него
Экономика

Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"

Компания объяснила решение "рядом неверных шагов" при продвижении браузера

Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг Mail.ru Group объявил, что прекращает разработку и продвижение собственного браузера "Амиго".

Компания объяснила решение "рядом неверных шагов" при продвижении браузера.

"Для продвижения привлекались партнеры и рекламные сети, часть из которых оказались недобросовестными - для распространения браузера они использовали серые схемы, противоречащие правилам, указанным в договоре. Подобные действия вызвали негативное отношение к продукту. В связи с этим Mail.Ru Group приняла решение отказаться от дальнейшего развития бренда "Амиго", - говорится в пресс-релизе Mail.ru Group.

Вместе с тем отмечается, что пользователи смогут продолжить использовать браузер на существующей версии.

В пресс-службе Mail.ru Group отказались раскрывать сумму, которая была вложена в развитие и поддержку браузера.

Mail.ru Group запустил браузер "Амиго" в 2012 году. Особенностью браузера была его интеграция с популярными соцсетями - Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой Мир".

Mail.Ru Group не исключила, что продолжит работу в сегменте браузеров, но изменит формат продвижения новых продуктов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Mail.ru Group
Экономика
Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"
Компания объяснила решение "рядом неверных шагов" при продвижении браузераПодробнее
 Казахский уголь не получит приоритета при экспорте через порты РФКазахский уголь не получит приоритета при экспорте через порты РФ
Российская сторона пришла к выводу, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли РФПодробнее
 АФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублейАФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублей
Инвестиционная компания благодаря этому высвободила из залога контрольный пакет "Детского мира"Подробнее
 Программа льготного автокредитования в России продлена до 2020 годаПрограмма льготного автокредитования в России продлена до 2020 года
Скидка для жителей Дальнего Востока увеличена до 25%Подробнее
Совет Федерации одобрил закон о повышении НДССовет Федерации одобрил закон о повышении НДС
Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение налога на 2% приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в годПодробнее
 МТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млнМТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млн
Российский оператор сотовой связи утверждает, что вынужденно приостановил деятельность в этой странеПодробнее
 ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
Банк России также сохранил прогноз инфляции на 2018 год на уровне 3,5-4%Подробнее
 Amazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 разAmazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 раз
Показатель превысил $2 млрд - впервые в истории компанииПодробнее
 Капитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрдКапитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрд
Это произошло на фоне отчета о предстоящем замедлении темпов роста выручки и росте регулятивного давленияПодробнее
 AliExpress начнет продавать в России крупную бытовую техникуAliExpress начнет продавать в России крупную бытовую технику
Для москвичей и жителей еще 22 крупных городов доставка будет бесплатнойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 30 июля7 фото
30 июля
Фотохроника 30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДвижение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановленоВ миреЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в КрымВ РоссииСестры, обвиняемые в убийстве отца, рассказали об угрозах расправы от негоВ миреРазведка США нашла признаки производства новых межконтинентальных ракет КНДРВ миреРоссия рассмотрит вопрос о переносе своего посольства в Египте в новую столицуВ миреБолее 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в Индонезии

Расследование в отношении семи обвиняемых по делу "Зимней вишни" завершено

Расследование в отношении семи обвиняемых по делу "Зимней вишни" завершеноСледователи продолжают работу в отношении еще четырех фигурантов дела Подробнее

ЦБ подал иск о банкротстве лишенного лицензии самарского Газбанка

Адвокат Третьяков не признал вину в хищении денег у НПО им.Лавочкина

Глава РФС пообещал наказать болельщиков "Локомотива" за расистские выкрики

Кости древних носорога, бизона и лошади нашли на дне оврага в Челябинской области

Редакция российского Forbes попросила лицензиата в США не утверждать нового главреда

Правозащитник Пономарев оштрафован за пикет в поддержку фигуранток дела "Нового величия"

Полиция Москвы опровергла наличие жалоб на мужчину, в убийстве которого признались его дочери

Возобновлено движение автобусов в сторону Москвы по Ярославскому шоссе

Мужчина подорвал себя на футбольном поле в Бельгии

Сотрудников колоний и СИЗО обяжут вести видеозапись при конфликтах с заключенными

ВТБ внедрила робота-коллектора для работы с просроченной задолженностью

Робот будет информировать о "просрочке" и получать от клиентов обещание погасить ее Подробнее

Бульвар в Москве назовут в честь "ЗИЛ"

Воры вывезли акулу из океанариума Сан-Антонио в детской коляске

Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"

Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"Компания объяснила решение "рядом неверных шагов" при продвижении браузера Подробнее

Пропавшую в Белгородской области девочку нашли убитой

Ярославский омбудсмен подтвердил информацию о голодовке Макарова в колонии

Следователь, не возбудивший дело после пыток в ярославской колонии, сам стал подозреваемым

Следователь, не возбудивший дело после пыток в ярославской колонии, сам стал подозреваемымПротив него возбуждено уголовное дело, однако пока не известно, по какой именно статье Подробнее

Россиянку в Белоруссии приговорили к трем годам колонии за ввоз из ЕС грамма марихуаны

Козак отправил на доработку идею утильсбора на велосипеды

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru