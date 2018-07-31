Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг Mail.ru Group объявил, что прекращает разработку и продвижение собственного браузера "Амиго".

Компания объяснила решение "рядом неверных шагов" при продвижении браузера.

"Для продвижения привлекались партнеры и рекламные сети, часть из которых оказались недобросовестными - для распространения браузера они использовали серые схемы, противоречащие правилам, указанным в договоре. Подобные действия вызвали негативное отношение к продукту. В связи с этим Mail.Ru Group приняла решение отказаться от дальнейшего развития бренда "Амиго", - говорится в пресс-релизе Mail.ru Group.

Вместе с тем отмечается, что пользователи смогут продолжить использовать браузер на существующей версии.

В пресс-службе Mail.ru Group отказались раскрывать сумму, которая была вложена в развитие и поддержку браузера.

Mail.ru Group запустил браузер "Амиго" в 2012 году. Особенностью браузера была его интеграция с популярными соцсетями - Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой Мир".

Mail.Ru Group не исключила, что продолжит работу в сегменте браузеров, но изменит формат продвижения новых продуктов.