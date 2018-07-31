Что произошло за день: вторник, 31 июля

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Гибель российских журналистов в ЦАР, обрушение надземного перехода под Москвой и новые "крымские" санкции

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Трое российских журналистов погибли в Центральноафриканской Республике - это Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. По информации источника, они стали жертвами ограбления. Сообщалось, что у погибших были найдены пресс-карты "Известий", но издание заявило, что его репортеров в ЦАР нет. Выяснилось, что погибшие журналисты приехали в ЦАР для съемок документального фильма совместно с "Центром управления расследованиями" Михаила Ходорковского.

- Движение по Ярославскому шоссе в районе Пушкино было заблокировано в обе стороны из-за обрушения надземного пешеходного перехода. Переход рухнул из-за водителя, грузовик которого с самопроизвольно поднявшимся кузовом врезался в опору конструкции. Были введены ограничения по Ярославскому шоссе. После устранения последствий ДТП движение было восстановлено.

- Обвиняемые в убийстве отца сестры рассказали правозащитникам, что мужчина обращался с ними, как с рабынями. Тем временем полиция заявляет, что в отделения никто не обращался с жалобами на действия погибшего.

- Евросоюз ввел санкции в отношении компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста, в частности, две компании Аркадия Ротенберга - ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж". В информцентре "Крымский мост" заявляют, что на завершение строительства транспортного перехода это не повлияет.

- Mail.ru Group прекратил разработку и продвижение собственного браузера "Амиго".

- Умерла актриса театра Ермоловой Наталья Кузнецова. Прощание пройдет 1 августа.

- Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко принес извинения за избиение осужденного Евгения Макарова в ярославской колонии. Как рассказал источник, следователю, который отказал в возбуждении уголовного дела после избиения, грозит уголовная ответственность.

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