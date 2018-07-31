ЦБ подал иск о банкротстве лишенного лицензии самарского Газбанка

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Отделение по Самарской области Волго-Вятского управления ЦБ РФ обратилось в Арбитражный суд региона с иском о признании банкротом Газбанка (Самара), говорится в картотеке судебных дел.

Заявление датировано 30 июля, оно пока не принято судом к рассмотрению.

Ранее сообщалось, что Банк России 11 июля отозвал лицензию у Газбанка. В банке зависло 230 млн рублей средств государственных и муниципальных предприятий.

Объем страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками лишенного лицензии Газбанка оценивается в 17,8 млрд рублей, выплаты страховки начнутся 23 июля 2018 года через отделения Сбербанка.

Страховое возмещение будет выплачиваться в 20 субъектах РФ, в том числе в Самарской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 15,6 млрд рублей могут обратиться порядка 42 тыс. вкладчиков, в Ульяновской области - на сумму около 1,9 млрд рублей могут обратиться порядка 4,3 тыс. вкладчиков.

Газбанк по итогам первого квартала 2018 года занял 132-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 июля текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 134-е место в банковской системе РФ.