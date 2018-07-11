ЦБ отозвал лицензию у Газбанка

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Банк России с 11 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Газбанка, говорится в сообщении ЦБ.

"В результате систематического проведения Газбанком операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, ЦБ установил в деятельности банка нарушения требований нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Отмечается, что ЦБ 11 раз в течение последнего года применял в отношении Газбанка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

В банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Газбанк - участник системы страхования вкладов.

Газбанк основан в 1993 году самарскими бизнесменами Владимиром Аветисяном, Андреем Кисловым и Олегом Дьяченко (скончался в январе 2017 года). По данным кредитной организации, подавляющее число акций находится в руках основателей бизнеса.

Газбанк по итогам первого квартала 2018 года занимает 132-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 июля текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 134-е место в банковской системе РФ.